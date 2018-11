Calcio: Frosinone, Longo sogna l'impresa

FROSINONE, 23 NOV - "Contro l'Inter tutti gli avversari vanno in difficoltà". Ne è consapevole Moreno Longo, tecnico del Frosinone, alla vigilia della trasferta di San Siro, in casa di una delle big della serie A. "Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, ma il Frosinone visto nelle ultime settimane lascia ben sperare" aggiunge. Nonostante la classifica non lasci grande margine alla sua squadra il tecnico giallazzurro non è rassegnato: "Sarà complicato, ma possiamo fare l'impresa. La tattica conta poco, noi abbiamo caratteristiche ben precise, dobbiamo essere umili e determinati. Domani sera sarà fondamentale il giusto atteggiamento, non esistono partite impossibili".