Coni: Giorgetti, basi per un compromesso

ROMA, 23 NOV - "Abbiamo affrontati punti dove ci sono delle differenze, come nella logica della politica, per trovare dei compromessi non verso il basso ma verso l'alto. Se li abbiamo trovati? No, però abbiamo posto le condizioni per trovarli". Così il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'incontro avuto con il presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla riforma dello sport che riguarda il Comitato olimpico nazionale.