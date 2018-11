Riforma Coni: Malagò, passi avanti

ROMA, 23 NOV - "Accordi raggiunti assolutamente no, ma decisamente un clima molto disteso, propositivo e collaborativo, sia nei toni sia nella sostanza. Ci sono stati passi avanti, ci saranno altri incontri dopo Tokyo". Lo annuncia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell'incontro con i sottosegretari Giorgetti e Valente sulla riforma dello sport. Ci sono ipotesi su come declinare al meglio quello di cui si è parlato, le messe a terra. Sono molto soddisfatto", ha aggiunto Malagò, rispondendo anche a chi gli fa notare che per Valente è sbagliato parlare di soldi e cariche: "Sono assolutamente d'accordo con lui, stiamo discutendo proprio sui contenuti. Chi sta aprendo di più, il Coni o il Governo? Secondo me c'è qualcosa di reciproco. Come finirà? Speriamo bene per tutti".