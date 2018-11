Universiadi: fiaccola partirà da Torino

NAPOLI, 23 NOV - Partirà da Torino il percorso della fiaccola della 30/a Universiade che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. E' quanto fa sapere il commissario straordinario Gianluca Basile, dg dell'Aru, in occasione della cabina di regia, che si è svolta oggi a palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Il grafico della fiaccola è stato approvato lo scorso 20 novembre ed è stato stipulato un accordo con il Cusi per il percorso. La partenza è nel capoluogo piemontese, sede della prima Universiade, poi tappa a Losanna, dove si trova la sede della Fisu; quindi Roma con Città del Vaticano, prima di giungere in Campania per l'avvio delle gare. Il piano di aggiornamento tiene conto della possibilità di utilizzare lo stadio del rugby dell'ex base Nato di proprietà della Fondazione Banco di Napoli. Una decisione sorta in seguito all'incertezza di poter utilizzare lo Stadio Albricci di Napoli come campo principale per le gare di rugby.