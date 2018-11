F1: Bottas il più veloce 2/e libere

ROMA, 23 NOV - Valtteri Bottas (Mercedes) è stato il più veloce (in 1'37"236) al termine della seconda sessione delle libere sul circuito di Abu Dhabi. Alle sue spalle le Red Bull di Max Verstappen (+0.044) e Daniel Ricciardo (+0.192). Quarta posizione per Lewis Hamilton (+0.207). Quinta e sesta le Ferrari, con Kimi Raikkonen (+0.225) davanti a Sebastian Vettel (+0.333) come nella prima sessione. Grosjean, Hulkenberg, Magnussen e Ocon completano le prime 10 posizioni.