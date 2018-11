U21:Di Biagio,per Italia girone di ferro

SANT'AGATA BOLOGNESE (BOLOGNA), 23 NOV - "E' un girone di ferro". Il selezionatore dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio, analizza così il Gruppo A al termine dei sorteggi dei tre gruppi che prenderanno parte alla fase finale dell'Europeo di giugno dell'anno prossimo. "Nell'ambiente avevo respirato la paura che lo stadio Dall'Ara potesse non essere pieno per l'inaugurazione del 16: direi che la partita contro la Spagna ci toglie i dubbi. Sarà una grande partita e un girone complicato, perché anche Belgio e Polonia sono le avversarie più complicate di seconda e terza fascia. Sapevamo di rischiare di poter pescare Francia o Spagna e così è andata. Dovremo lavorare per correggere i difetti sotto porta che abbiamo evidenziato nelle amichevoli con Belgio, Germania, Inghilterra. Ci faremo trovare pronti".