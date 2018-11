Basket: Eurolega,Barcellona-Milano 90-80

MILANO, 23 NOV - Niente da fare per l'Ax Milano, battuta e fermata nel nono turno di Eurolega dal Barcellona (80-90). Partita con poche energie per la squadra di Pianigiani (6-3), ridotta all'osso nelle rotazioni e raggiunta in classifica proprio dagli spagnoli in piena zona Playoff. Dopo i primi 9' convincenti, Milano perde ritmo in attacco, incassa un parziale di 21-2 e non riesce a contenere la creativa regia di Heurtel (20 punti, 6 assist e 4 rimbalzi): il playmaker spinge a referto altri 9 compagni, mentre Milano trova canestri con continuità solo con James (19) e Brooks (17). L'Olimpia subisce sotto il profilo atletico i lunghi del Barcellona e affonda a rimbalzo (36 contro 23): per i lombardi è la prima sconfitta lontano dal Forum.