Serie B: Verona-Palermo 1-1

ROMA, 23 NOV - Si è concluso in parità (1-1) l'anticipo della 13/a giornata del campionato di calcio di Serie B, disputato in uno stadio Bentegodi praticamente deserto, fra Verona e Palermo. I rosanero, che nel primo tempo hanno fatto la partita, sono andati sotto al 31' per effetto della rete realizzata da Di Carmine, su servizio di Ryder Matos. Nella ripresa il Palermo è riuscito ad acciuffare il pareggio grazie a Rajkovic, in gol al 22' su passaggio di Trajkowski. La squadra di Roberto Stellone è sempre capolista (25 punti), ma adesso è a +3 sul Pescara (22) e a +5 sulla Salernitana: gli abruzzesi giocheranno domani in casa contro l'Ascoli, mentre i campani riposeranno. Il Verona è sesto, con 19 punti, assieme a Lecce e Cittadella.