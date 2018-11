Golf, "The match", Mickelson batte Woods

ROMA, 24 NOV - Con un birdie alla 22/a buca Phil Mickelson batte Tiger Woods e a Las Vegas conquista il "The match" portandosi a casa un montepremi da 9 mln di dollari (da devolvere in parte in beneficenza) e una cintura di diamanti. "E' un successo speciale -la gioia di 'Lefty'. Non vale un major, certo. Ma mi permette di godermi una rivincita dopo tanti anni di sconfitte contro il più grande giocatore di sempre. Da ora in poi, ogni volta che incontrerò Tiger, gli ricorderò di questa sconfitta". Dopo aver giocato 18 buche alla pari e aver avuto la possibilità di chiudere i conti, Woods s'è arreso alla maggiore concretezza del rivale. Al termine di una gara di quasi 5 ore tra tv, droni e scommesse (800.000 dollari in totale). "E' stata una bella sfida -ha detto Tiger- conclusasi non come avrei voluto". La stampa che aveva presentato la sfida come il "match del secolo", è stata delusa dalla rassegna. "Un incontro giocato in maniera pessima" la sentenza di ESPN, "per un osceno ammontare di denaro".