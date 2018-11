Cdm fioretto, grande Italia in 1/a tappa

ROMA, 24 NOV - Buon rientro in gara per Elisa di Francisca e Martina Batini e ottima prova complessiva della squadra azzurra di fioretto femminile, che nella prova d'esordio della coppa del mondo, ad Algeri, piazza ben 11 atlete nel main draw. Gli occhi erano tutti puntati sulle rientranti sulla scena internazionale, Elisa Di Francisca e Martina Batini. La prima, assieme ad Erica Cipressa, Chiara Cini ed Elisa Vardaro, ha conquistato il pass per il main draw immediatamente dopo la fase a gironi. Batini, invece, ha dovuto superare le forche caudine del tabellone preliminare, conquistando l'accesso al tabellone principale grazie al successo per 15-10 sulla francese Alice Recher. Vanno alla fase finale anche Valentina De Costanzo, che ha sconfitto la messicana Michel per 15-12, Francesca Palumbo, che ha superato la francese Duchesne per 14-9, e la 18enne Martina Favaretto, che dopo aver superato la polacca Matysiak per 15-1, ha avuto ragione della russa Hauregi col punteggio di 15-13.