Inzaghi:Lazio ha nelle corde certe sfide

ROMA, 24 NOV - "Riguardo questa psicosi degli scontri diretti dico che, nei primi quattro scontri diretti precedenti, siamo stati penalizzati da piccolezze ed errori individuali. Ma abbiamo nelle corde certe partite, altrimenti non avremmo vinto due volte contro la Juve l'anno scorso e le semifinali di Coppa Italia contro la Roma". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del big-match di domani allo stadio Olimpico contro il Milan. "Domani le motivazioni faranno la differenza. Sarà una partita difficile per noi - precisa Inzaghi, in conferenza stampa, a Formello - affrontiamo un Milan che ha qualche problema di formazione, ma anche noi abbiamo qualche defezione: avrei preferito che entrambe le squadre avessero tutti gli uomini a disposizione ma, quando giochi le coppe, è normale. Gattuso? Al Milan ha un'ottima media punti: è un grandissimo motivatore e organizza le sue squadre nel migliore dei modi", specifica Inzaghi.