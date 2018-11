Genoa: Juric, sul derby sono positivo

GENOVA, 24 NOV - "Sono felice, perché è una grande occasione, una di quelle che si presentano nella vita. Spero vada bene. In questo momento sono positivo. Potrebbe essere una bella giornata". Ivan Juric, alla vigilia del derby contro la Sampdoria, non ha dubbi sulla sfida di domani sera. "Nei due derby che ho perso forse mancava la determinazione. E quella ce la devono mettere i giocatori. O ce l'hai o non ce l'hai e loro ce l'hanno. Dovremo sfruttare ogni occasione e metterci la giusta cattiveria". A guidare il Genoa un Piatek segnalato in grande spolvero. "E' tornato molto bene dalla Nazionale e in allenamento ha fatto benissimo. I gol? Con tutti gli attaccanti con cui ho giocato ho capito semplicemente che ci sono periodi in cui i gol arrivano e altri no". Dal 14 agosto scorso anche il derby però è cambiato. Tanto che Juric ha usato parole d'elogio per Giampaolo. "Sono un grande amante del gioco di Giampaolo che ammiro anche come persona. E' un esempio di vita. Cercheremo di adattarci un pò, insisteremo sul gioco".