Sci nordico: sprint Ruka, Pellegrino 9/0

ROMA, 24 NOV - Si ferma in semifinale Federico Pellegrino nella prima gara sprint in tecnica classica della Coppa del mondo di sci nordico. A Ruka il vicecampione olimpico ha chiuso al nono posto nella prova vinta dal russo Bolshunov davanti al norvegese Klaebo. "Sin dalla scelta della batteria nei quarti puntavo alla finale, per cui ho scelto il percorso solito, abbastanza rischioso nei quarti ma che mi avrebbe garantito maggiori energie in caso di qualificazione alla finale - le parole del fondista azzurro -. In semifinale rispetto agli avversari ero un po' troppo indietro all'imbocco della salita e ho trovato traffico nel momento della risalita. Sono nuovamente nella top-ten della specialità e fiducioso per quando si tornerà ben presto nelle sprint a tecnica libera, come piacciono a me". Tra le donne settimo posto per Lucia Scardoni e 14/o per Greta Laurent.