Paolo Rossi insegnerà calcio in Brasile

PERUGIA, 24 NOV - Paolo Rossi nel 1982 segnò i tre gol che decretarono l'eliminazione del Brasile dal Mondiale spagnolo, poi vinto dall'Italia: ora insegnerà calcio ai giovani del Paese verdeoro. E lo farà insieme a Zico, uno dei fuoriclasse della Selecao estromessa da quel Mundial. Rossi è sbarcato in Brasile dove lunedì sarà presentata la collaborazione tra la Paolo Rossi Academy e l'Accademia di football di Zico. Obiettivo della collaborazione delle due leggende del calcio è scovare talenti, per farli diventare protagonisti in tutto il mondo, Italia compresa, dove Paolo Rossi ha la propria accademia, a Perugia. In Brasile ricordano la sconfitta del 1982. Eppure Rossi ha trovato tanto affetto. "Sono felice di questa accoglienza. Sono contento che qui mi dimostrino affetto, nonostante sia ancora vivo il ricordo del Sarrià" ha commentato il campione italiano. La collaborazione tra Rossi e Zico sarà presentata a Rio de Janeiro lunedì alle 20 locali. Alla presenza dei due campioni, ma anche di Falcao e Junior.