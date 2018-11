Gattuso, avercene giocatori come Ibra...

MILANO, 25 NOV - "Mi hanno fatto piacere le parole di Ibrahimovic, lo ringrazio. Ad avercene di giocatori come lui al Milan. Noi ci siamo 'accappiati' tante volte in campo, avevamo un carattere forte". Rino Gattuso, alla vigilia della gara contro la Lazio, spalanca le porte al possibile arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic, che recentemente aveva fatto i complimenti all'allenatore del Milan. "Ibrahimovic - ammette Gattuso - non si è proposto, forse è stato cercato e non è detto al 100% che venga. Ma può essere utile a tutti noi. Un giocatore forte per venire qua, però, deve entrare nell'ottica giusta, essere gasato e pronto. Siamo una società in costruzione, chi arriva deve dare una mano anche a livello di mentalità". Per essere più chiaro, Gattuso ricorda la sua esperienza da calciatore in Svizzera, appena andato via dal Milan: "A Sion, dopo 3 giorni, volevo andare via perché ero abituato ad allenarmi in modo diverso, ad avere compagni più forti. Volevo smettere, poi ho solo abbassato le pretese e la voce".