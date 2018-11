Sci:gigante donne, in testa Mowinckel

KILLINGTON (USA), 24 NOV - L'azzurra Federica Brignone in 54.08 e' al secondo posto dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Killington. Al comando c'e', in 53.71, la norvegese Ragnhild Mowinckel . Terza e' l'austriaca Stephanie Brunner in 54.15. Mentre la campionessa locale e detentrice della coppa Mikaela Shiffrin, dopo la prova delle migliori 30 atlete, e' 6/a in 54.38, per l'Italia ci sono poi Marta Bassino al momento 10/a in 54.86 ed Irene Curtoni 15/a in 55.01. E' la terza volta che si gareggia a Killington, nel Vermont, al confine con il Canada. Le condizioni della pista sono ottimali e c'e' un pubblico molto numeroso con tantissimi tifosi arrivati da Boston e da New York che distano rispettivamente tre e cinque ore di macchina. Seconda manche alle ore 19 italiane.