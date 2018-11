Malagò, pedofilia in sport è una piaga

MILANO, 24 NOV - "La pedofilia nello sport è una piaga sociale annidata in modo subdolo nei vari ambiti della collettività, tra cui la galassia agonistica, che va debellata con ogni mezzo". Il presidente del Coni Giovanni Malagò interviene sul tema della violenza e della pedofilia nel mondo dello sport. E lo fa in una lettera inviata al 'Cavallo Rosa', gruppo di donne in prima linea contro gli abusi nella equitazione italiana, per l'evento 'Proteggiamo le bambine. Il lato oscuro dello sport: il caso dell'equitazione' organizzato da WeWorld Onlus a Milano. "Sport significa lealtà, trasparenza e rispetto - prosegue Malagò -. Il nostro deve essere un modello limpido, per questo diventa fondamentale che ognuno diventi paladino del movimento, isolando chi si fregia di azioni irriguardose. L'iniziativa di Cavallo Rosa per contrastare i fenomeni di pedofilia nello sport è orientata in questa direzione e siamo vicini a chiunque si prodighi per tenere alta la guardia con l'obiettivo di preservare lo sport da derive pericolose".