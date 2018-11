Ranieri debutto vincente con il Fulham

LONDRA, 24 NOV - Debutto con vittoria per Claudio Ranieri: all'esordio sulla panchina del Fulham il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton. A Craven Cottage sono gli ospiti a passare in vantaggio in apertura con Stuart Armstrong. Prima dell'intervallo arriva il sorpasso dei padroni di casa, che pareggiano con Aleksandar Mitrovic prima della rete di Andrè Schurrle. Nella ripresa i Saints ristabiliscono la parità (Stuart Armstrong) che dura, però, solo dieci minuti, fino alla rete decisiva ancora di Mitrovic. Grazie ai tre punti, il Fulham abbandona l'ultimo posto in classifica, raggiungendo lo stesso Southampton.