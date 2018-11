Serie C, il Siracusa non c'è e cede al Matera

Matera Siracusa 2 - 1

Matera (4-4-2) Farroni 6; Risaliti 6, Stendardo 6,5, Auriletto 6, Sepe 6; Triarico 6,5, Grieco 6, Bangu 6,5 (65' Galdean 5,5), Ricci 6, 5 (76' Garufi sv); Orlando 6 (76' Corado 6), Plasmati 6 (22' Scarigella 6,5). A disp. Guardone, Miliazia, Genovese, Sgambati, Casiello, El Hilali, Lorefice, Dammacco. All. Imbimbo 6,5

Siracusa (4-4-2) Gomis 5, Daffara 6, Turati 6, Di Sabatino 6, Bruno 5,5; Mustacciolo 5,5, Tuninetti 5 (76' Rizzo 5,5), Del Col 5,5 , Celeste 5 (59' Russini 5,5) ; Catania 6,5, Vazquez 5. A disp. Messina, Boncaldo, Fricano, Ott Vale, Fruci. All. Pazienza 5,5

Arbitro Fontani di Siena (Gregorio e Nasti)

Reti: 53' Ricci, 68' Catania, 70' Scaringella

Matera. A un Siracusa impacciato e con un centrocampo assente non basta il solito Catania per evitare la nona sconfitta in campionato.

A Matera la formazione di Michele Pazienza evidenzia un nuovo arretramento rispetto alla prestazione del sabato precedente contro il Bisceglie. Una squadra incolore che ha mostrato una volta di più i suoi difetti.

Una difesa, sempre sotto pressione che resiste fin quando può, un attacco poco servito nel quale Vazquez prova a dare tutto rischiando però di continuare nella sua fase involutiva e nel quale Catania va ben oltre quello che la carta di identità potrebbe concedergli.

I gol tutti nel secondo tempo. Padroni di casa in vantaggio con Ricci, al 53' che su un pallone nell'area piccola ha anticipato Gomis, al rientro e che è apparso sempre più incerto. Grazie ad un traversone di Daffara e a una deviazione prodigioso di Catania è arrivato al 68' il pareggio. Che il Siracusa non ha neanche avuto il tempo di metabolizzare perché un nuovo pasticcio dalle parti di Gomis ha consentito a Scaringella di colpire tutto solo. Un colpo da ko.