Sci: Brignone vince gigante Killington

KILLINGTON (USA), 24 NOV - L'azzurra Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di cdm di Killington. Seguono la norvegese Ragnhild Mowinckel e l'austriaca Stephanie Brunner. Per Brignone - 28 anni- e' la 9/a vittoria in carriera, il 26/o podio. Quello di oggi è' il primo successo stagionale azzurro in coppa del mondo. Per l'Italia ci sono poi Marta Bassino 11/a ed Irene Curtoni 14/a. Domani a Killington e' in programma uno slalom speciale.