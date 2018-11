Scherma:Di Francisca vince al rientro

ROMA, 24 NOV - Non poteva esserci rientro in pedana migliore per le "neo mamme" Elisa Di Francisca e Martina Batini, prima e terza nella tappa d'esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile svoltasi ad Algeri. In finale Di Francisca ha battuto 15-11 la diciannovenne giapponese Sera Azuma, mentre Batini, dopo aver sconfitto ai quarti 15-11 la campionessa del Mondo in carica, Alice Volpi è stata superata in semifinale proprio da Elisa Di Francisca.