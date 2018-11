Conmebol, River-Boca rinviata di un'ora

BUENOS AIRES, 24 NOV - La Conmebol, equivalente sudamericano dell'europea Uefa, ha annunciato che l'inizio della partita di ritorno della finale per la Coppa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors sarà ritardato di un'ora, e che quindi il match si giocherà. Con un tweet sul proprio account ufficiale la Conmebol smentisce un possibile rinvio del match sostenendo che "a causa dei fatti accaduti con l'autobus del Boca Juniors, la partita è stata rinviata alle ore 18" (le 22 italiane). Una delle ipotesi che giustifica questa decisione è che sarebbe impossibile riprogrammare il match a Buenos Aires nei prossimi giorni (in un primo momento si era parlato di mercoledì prossimo), a causa dei problemi di sicurezza e i preparativi del G20 che la capitale argentina ospiterà venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre. Ma le tv argentine mostrano tifosi che si stanno allontanando dallo stadio perché, dicono, "ci hanno confermato che oggi non c'è partita".