Sci: Innerhofer e Paris sul podio

LAKE LOUISE (CANADA), 24 NOV - Grande Italia anche a Lake Louise nella prima discesa della stagione 2018/19. Ha vinto l'austriaco Max Franz in 1.46.18 ma sugli altri due gradini del podio ci sono gli azzurri Christof Innerhofer in 1.46.46 e Dominik Paris in 1.46.72. Per Innerhofer, a 33 anni, e' il 16/o podio in carriera con sei vittorie, cinque secondi e cinque terzi posti oltre a un oro, un argento ed un bronzo mondiali che si aggiungono ad un argento ed un bronzo olimpici. Per Paris - 29 anni e fresco papà - e' il 23/ podio con nove vittorie, sette secondi e sette terzi posti oltre ad un argento mondiale. In questa discesa per l'Italia ci sono poi più' indietro Peter Fill in 1.47.86 ed Emanuele Buzzi in 1.48.17. Domani a Lake Louise è' in programma un supergigante.