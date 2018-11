Serie C, Sicula Leonzio distratta, il Catanzaro ne approfitta

Sicula Leonzio – Catanzaro 0-2

Sicula Leonzio ( 4-3-3): Narciso 6; Esposito M 5,5, Aquilanti 6, Petta 6, Squillace 6; Cozza 6 ( Marano 79' 5,5), Esposito G 5,5 ( 69' Vitale 5,5), Gammone 6,5 ( 57' D'Angelo 6), Russo 6 (57' Sainz-Maza 6), Gomez 6, Ripa 6. A disp. Polverino, Ferrini, Talarico, Palermo, Giunta, De Felice, La Cagnina.

All. Paolo Bianco 5.

Catanzaro (3-4-3): Furlan 6, Ciccone 6 ( 73' Repossi 6), Maita 6, Celiento 6; Nicoletti 6, Iuliano 6,5 (73' Eklu 6) , Statella 6, Riggio 6,5; Kanoute 7 ( 68' Giannone 6), Fischnaller 6 ( 61' D'Ursi 7), Figliomeni 6. A disp. Eleza, Infantino, Favalli, Nikolopoulos, Mittica, Posocco. All. Gaetano Auteri 7.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Iripino; assistenti: Giorgio Rinaldi di Roma 1 e Francesco Valente di Roma 2.

Reti: 67' D'Ursi, 73' Iuliano.

Note: 861 spettatori. Presenti nel settore ospiti i tifosi del Catanzaro. Ammoniti: Riggio (C ), Iuliano (C ), Figliomeni (C ), Sainz- Maza (L). Corner: 3-5. Recupero: 1' e 4'.

Lentini. Amara sconfitta casalinga per la Sicula Leonzio di Paolo Bianco che lascia il passo ad un ottimo Catanzaro. Per i bianconeri una terza sconfitta che brucia.

Primo tempo più che combattuto con due formazioni che si studiano al fine di trovare il punto debole per poi colpire.

Per vedere un tiro in porta bisogna attendere la mezzora. Da un lato il bianconero Gomez ci prova con un tiro dalla distanza, così come Fischnaller su assist di Kanoute al 37' anche qualche minuto prima, Russo ha sprecato una buona occasione. Nel secondo parte bene la Leonzio con Russo al 3' su calcio piazzato parato poi da Furlan ma poi è il Catanzaro a premere sull'accelleratore prima con Fischnaller e poi con D'Ursi, appena entrato che prima colpisce di testa l'incrocio dei pali e porta in vantaggio i giallo rossi con un gran tiro dalla distanza. Catanzaro che al 73' trova il raddoppio con Iuliano. Nonostante i due gol sotto, la Leonzio tenta la reazione con Ripa che salta il portiere ma trova sulla linea Riggio che respinge il pallone che spegne un po' le speranze bianconere.