Calcio: Inter-Frosinone 3-0

ROMA, 24 NOV - L'Inter cancella il ko con l'Atalanta e riprende la corsa verso la Champions League, nel segno di Keita (autore di una doppietta) e Lautaro Martinez. Per una sera sono le ''seconde linee'' a prendersi il palcoscenico a San Siro, perché, con Perisic e Icardi a riposo per la gara col Tottenham di mercoledì, a battere il Frosinone ci hanno pensato i due giovani attaccanti. Proprio loro, che nelle ultime settimane avevano reclamato più spazio: subito accontentati da Spalletti, hanno risposto presente, con gol e assist nel netto 3-0 ai ciociari. Un successo, il quinto consecutivo a San Siro, che permette ai nerazzurri di agganciare al secondo posto il Napoli, domani in campo contro il Chievo, riprendendo la corsa dopo il ko di Bergamo. Ma soprattutto permette di prepararsi al meglio per il match contro il Tottenham di mercoledì, decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League.