Finale River-Boca rinviata a domani

BUENOS AIRES, 24 NOV - La finale della Coppa Libertadores è stata ufficialmente rinviata e si giocherà domani alle 17 (le 21 italiane). Lo hanno reso noto fonti ufficiali. La conferma del rinvio è stata fornita in diretta tv dal presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez. "Quello che è successo oggi prima dell'incontro - ha sottolineato - è riprovevole. Il calcio non è questo". La richiesta di rinviare il match, ha aggiunto, "è stata fatta da entrambe le squadre, per cui abbiamo deciso di fissare il ritorno della finale alle 17 di domani, nel Monumental, e autorizzando l'ingresso del pubblico".