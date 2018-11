Butragueno: Riscatto Real contro la Roma

ROMA, 25 NOV - La pesante sconfitta (3-0) subita nei Paesi Baschi ieri contro l'Eibar nella Liga ha fatto rumore e scosso l'ambiente del Real Madrid. L'ambasciatore del club 'blanco' Emilio Butragueno, che quando giocava (e segnava) chiamavano il 'Buitre' (l'avvoltoio), parlando ai microfoni di Beln Sports, ha manifestato propositi di riscatto: "Martedì avremo un'altra partita importante in un'altra competizione e speriamo di ritrovare la vittoria. Quella di ieri è stata una giornata difficile, ma deve servirci da lezione, anche in vista della sfida contro la Roma". Butragueno ha inoltre osservato che "l'Eibar ha vinto ogni duello, ha giocato con grande concentrazione e ha meritato di vincere". "Per il Real - ha ammesso - è un risultato difficile da digerire".