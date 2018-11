Ronaldo: Felice di avere aiutato squadra

TORINO, 25 NOV - "Sono felice di avere aiutato la squadra in un'altra importante vittoria". Cristiano Ronaldo commenta così, sui social, la vittoria contro la Spal, cui ha segnato il nono gol stagionale. Il giocatore, che su Twitter commenta il video della rete agli emiliani, ha agganciato in vetta alla classifica dei marcatori il polacco del Genoa, Piatek. Per 'CR7' un'altra prestazione positiva; impressionante la progressione dalla quale è nato poi il raddoppio di Mandzukic.