Auguri Inter a Rafinha, 'forza campione'

MILANO, 25 NOV - L'Inter non dimentica l'ex nerazzurro Rafinha. Il club ha voluto infatti subito mandare il proprio in bocca al lupo al centrocampista brasiliano del Barcellona, che l'anno scorso ha vestito la maglia dell'Inter, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. ''Ti aspettiamo presto in campo Rafinha, per fare quello che sai fare meglio: le magie con il pallone. Forza campione!'', ha scritto la società nerazzurra su Twitter.