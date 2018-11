Parma: D'Aversa, interpretato bene gara

PARMA, 25 NOV - "Devo dire che la squadra ha interpretato il primo tempo in modo eccelso. Poi c'è stato l'episodio del rigore che ci ha un po' fatto smettere di giocare ma nel secondo tempo abbiamo concesso poco o nulla, pur sapendo che di fronte avevamo una grande squadra. Basti pensare che nel Sassuolo è entrato uno come Sensi che in settimana ha giocato in nazionale..." E' questa l'analisi di Roberto D'Aversa sul 'derby' vinto dal suo Parma contro i neroverdi di De Zerbi. Roberto De Zerbi si assume tutte le responsabilità sul doppio vantaggio di inizio gara del Parma cosa che ha segnato l'andamento dell'incontro del 'Tardini'. "Siamo rimasti in albergo sino al 20' del primo tempo. Ma è tutta colpa mia. Ci sto mettendo mano su questa cosa, ci sto lavorando e spero di riuscire a trovare una soluzione. Sapevamo bene che sarebbero partiti forte. Loro nei primi venti minuti di gioco hanno siglato ben nove dei loro dodici gol complessivi; noi lo sapevamo e mi fa rabbia non averci posto rimedio".