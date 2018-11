Mradona, Macri è il peggior Presidente

ROMA, 25 NOV - Diego Maradona ha qualificato la sua squadra, i Dorados, alla finale promozione della serie B messicana (contro San Luìs o Atlante), ma i suoi pensieri vanno a Buenos Aires. Infatti è rimasto colpito da quanto è accaduto nel suo paese in occasione della finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River e Boca, non disputata per gli incidenti di prima del match, con l'assalto al pullman dei gialloblù. Secondo l'ex idolo di Boca e Napoli, il colpevole è il Presidente della Repubblica Mauricio Macri, in passato presidente del Boca Jrs poi diventato politico. "Ciò che è successo è una cosa deplorevole - ha detto il Pibe de oro -, ma purtroppo in Argentina c'è da avere paura di andare allo stadio. Sono argentino, odio la violenza ma abbiamo ciò che ci meritiamo". Per Maradona, da quando Macri è stato eletto le cose sono andate peggiorando: "non c'è sicurezza, ci sono furti ovunque e la gente non mangia. E' questo il cambiamento? La presidenza di Macri è la peggiore di tutti i tempi, ma ce lo meritiamo".