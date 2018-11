Fiorentina: Pioli, meritavamo vittoria

BOLOGNA, 25 NOV - Il dopo partita del pareggio a reti inviolate tra Bologna e Fiorentina racconta l'amarezza del tecnico toscano, Stefano Pioli per due punti persi. "Il pareggio è un risultato ingiusto", osserva Pioli. E' il quinto consecutivo e sottolinea un problema che da due mesi a questa parte ha tarpato le ali alla Fiorentina, autrice di 4 reti nelle ultime 6 gare: "ci manca l'ultimo passaggio - scandisce - la scelta giusta al momento giusto, la capacità di leggere il compagno meglio piazzato". Il risultato non cambia: Fiorentina sprecona, che manca l'occasione del rilancio. "Ma continuando così sono sicuro che presto arriveranno i gol e le vittorie. I miei attaccanti ora hanno l'ansia del gol, ma devono stare tranquilli. La prestazione c'è stata anche oggi. Su questo profilo non siamo quasi mai mancati se è vero che questo è il nostro quinto risultato utile consecutivo e in un campionato come la serie A in cui le squadre di medio-bassa classifica hanno alzato il livello non è comunque scontato".