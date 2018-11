Lazio-Milan 1-1, Chievo ferma il Napoli

ROMA, 25 NOV - Finisce 1-1 Lazio-Milan, con i biancocelesti che riprendono la partita grazie al gol di Correa al 94' dopo che Kessie aveva portato in vantaggio i rossoneri. La formazione di Inzaghi evita la beffa e in classifica resta davanti al Milan. Tra le atre partite della 13/a giornata spicca lo stop del Napoli fermato sullo 0-0 in casa dal Chievo rigenerato dalla cura Di Carlo. La Juve prende così il largo, lasciando i partenopei a -8. Cade l'Atalanta a Empoli dopo essere stata in vantaggio di due gol e si fa superare dal Parma che vince il derby col Sassuolo. Pari nel derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina con gli ospiti che colpiscono un palo con Milinkovic. Passo gigante in chiave Europa League del Parma che vince il bel derby col Sassuolo e si porta a 20 punti al sesto posto scavalcando anche la Roma. Vittoria legittima con un super primo tempo segnato dai gol di Gervinho e Bruno Alves in gol. Il Sassuolo recupera in parte con un rigore vidimato dalla Var e segnato da Babacar.