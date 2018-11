Catania calcio, Rizzo rilancia: «Nella lotta per la B ci siamo anche noi»

CATANIA - Nell’edizione del lunedì, nell’inserto sportivo, vi proponiamo un’intervista esclusiva con Giuseppe Rizzo, mediano del Catania che è stato tra i migliori in campo nel match vinto in extremis ai danni della Reggina. Rizzo ha raccontato, tra l’altro, i retroscena del suo ritorno a Catania dopo la fine del prestito a Salerno, visto che si è abbassato lo stipendio pur di esserci ancora: “Tutto è partito da un sms spedito al direttore Lo Monaco; poi l'ho chiamato. Pensavamo che il ritorno in Sicilia fosse un’operazione molto difficile. Gli ho detto: “Direttore ci veniamo incontro, ma insista. Voglio tornare. Di sera hanno parlato col procuratore e si è sbloccato tutto. Quando sono rientrato a Torre del Grifo c’era proprio Lo Monaco ad attendermi: era contento di rivedermi”.



Rizzo ha anche raccontato la sua carriera: “Ho fatto il difesore nel modulo a tre, il terzino, il laterale a centrocampo”. E sul pubblico: “I tifosi ci hanno sempre sostenuti, poi dopo la vittoria sulla Reggina ci ha spronati. Abbiamo sofferto tutti, non abbiamo mollato nonostante il primo tempo durante il quale abbiamo creato azioni su azioni”.



