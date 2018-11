Scherma, Coppa del mondo a squadre: le spade catanesi sul podio

BERNA - A Berna c'è tanta Catania sul secondo gradino del podio. L’Italia conquista il secondo posto nella tappa d’esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile, e due dei quattro atleti componenti della squadra sono catanesi, si tratta di Marco Fichera e Paolo Pizzo. Dalle pedane svizzere, l’Italia di spada maschile avvia il nuovo percorso stagionale partendo dal secondo gradino del podio. Nella terza giornata che ha concluso la tappa di Berna, infatti, il quartetto azzurro composto da Marco Fichera, Paolo Pizzo, Gabriele Cimini e da Federico Vismara, reduce dal terzo posto conquistato nella gara individuale svoltasi ieri, ha conquistato il secondo posto dopo la sconfitta giunta in finale contro la Russia col punteggio di 31-27. Gli azzurri del CTI Sandro Cuomo, dopo aver esordito superando il Brasile per 45-26, hanno avuto ragione col punteggio di 45-36 del Giappone. Ai quarti è poi arrivata la vittoria contro la Svizzera per 45-31, prima della semifinale vinta contro la Corea del Sud per 45-31.