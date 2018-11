Zanetti, Marotta sarà un grande rinforzo

ROMA, 26 NOV - "Noi dobbiamo seguire il nostro percorso, puntare a migliorare la classifica della scorsa stagione, con l'obiettivo di lottare sempre per i primi posti. E credo che la squadra ci stia riuscendo". Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, non guarda alla Juventus in testa al campionato dopo 13 giornate e già con un cospicuo vantaggio sulle inseguitrici, ma piuttosto alla maturazione della società. In questo senso l'arrivo - proprio dalla Juventus - di Beppe Marotta, non ancora ufficiale, è ben visto: "Un dirigente con tanta esperienza e competenza farà bene alla crescita del club - ha detto il dirigente ospite di 'Radio anch'io sport' - Conosce benissimo le dinamiche del calcio. I suoi compiti? Darà un contributo sulla parte sportiva".