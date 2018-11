Al via C.federale, c'è anche Agnelli

ROMA, 26 NOV - E' iniziato in via Allegri il Consiglio federale della Figc. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, la discussione sulle linee guida delle licenze Nazionali 2019/2020. Tra i presenti, oltre ai consiglieri della Lega di A, Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, anche il patron della Juventus, Andrea Agnelli, in qualità di presidente dell'Eca (Associazione europea dei club).