Vialli:Rivera'avuto coraggio,buon segno'

ROMA, 26 NOV - "Vialli? Gli facciamo tanti auguri, è l'unica cosa che si può dire in queste circostanze. Ha avuto coraggio e questo è un buon segno per combattere davvero". Lo dice il Golden Boy del calcio italiano, Gianni Rivera, riferendosi alla lotta contro un tumore rivelata da Gianluca Vialli in un'intervista.