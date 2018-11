Basket: raduno Italia per Lituania

ROMA, 26 NOV - Otto vittorie su otto partite. Questo il biglietto da visita nelle qualificazioni al Mondiale 2019 di basket della Lituania, che giovedì sarà avversaria dell'Italia a Brescia nell'ultima delle quattro gare di qualificazione per gli Azzurri. "Non discutiamo il loro valore ma l'Italia finora ha dimostrato il giusto atteggiamento. Conosco il pubblico di Brescia, sa stare vicino alla propria squadra anche nei momenti difficili. Ora tocca a noi meritare il loro supporto", ha detto il c, Romeo Sacchetti, nella conferenza stampa di presentazione della sfida, a palazzo della Loggia di Brescia. "Contro la Lituania è una partita importante e difficile, ma abbiamo anche vinto contro di loro, come nella semifinale olimpica del 2004. Speriamo di partire per Danzica (dove la Nazionale giocherà con la Polonia il 2 dicembre, ndr) con un sorriso in più", ha affermato il presidente della federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci.