Champions: Dzeko convocato ma in dubbio

ROMA, 26 NOV - Convocato ma a rischio per la sfida col Real Madrid. Questa la situazione riguardante Edin Dzeko, inserito da Di Francesco tra i giocatori a disposizione per l'impegno di domani sera all'Olimpico in Champions League, ma alle prese con un fastidio muscolare accusato al termine della rifinitura a Trigoria. Il bosniaco, dopo gli impegni in nazionale, aveva chiesto al tecnico di riposare con l'Udinese ed era entrato solo nella parte finale del secondo tempo. Solo domani Di Francesco scioglierà i dubbi sull'impiego o meno di Dzkeo, ma in caso di forfait ci sarà ovviamente spazio per Schick, mentre in panchina potrebbe finire il giovane attaccante della Primavera, lo sloveno Celar, convocato all'ultimo. Nessun problema invece per Olsen e Manolas che hanno smaltito i rispetti infortuni e domani saranno regolarmente in campo.