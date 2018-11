'Da Gianluca messaggio straordinario'

TORINO, 26 NOV - Vialli "é un combattente. Lo è stato in campo e lo è fuori. Ha il carattere per sconfiggere anche quell'avversario che è il male brutto". Così Allegri sull'ex giocatore di Samp e Juve che ha rivelato di avere avuto un cancro. "Anzitutto - ha detto il tecnico bianconero - faccio un grosso in bocca al lupo a Gianluca: da lui è venuto un messaggio straordinario. Nella vita nessuno ti regala niente, soprattutto quando ci sono partite da vincere molto più difficili di quelle sul campo. Credo che Vialli ce la farà: ha la volontà e il carattere per vincere, come ha dimostrato in quest'anno e mezzo".