Verso Matera Catania, Sottil pensa al 4 2 3 1

Sono 21 giocatori convocati dal tecnico Sottil per la partita di Matera; il Catania giocherà martedì, alle 14.30 e sarà il recupero della terza giornata, rinviata per il caso ripescaggi. Nella lista rientra il terzino destro Calapai, fuori il difensore centrale Silvestri,squalificato per una giornata.

Il tecnico potrebbe proporre ancora il 4-2-3-1 con il dubbio sulla fascia sinistra: in lista Vassallo, Llama e Manneh, favorito il primo. In avanti potrebbe toccare ancora a Marotta guidare l'attacco, con Curiale pronto a subentrare. Tra gli avversari in lista gli ex di turno Garufi, centrocampista, e Plasmati centravanti che contro il Siracusa è uscito anzitempo per un malanno fisico che potrebbe smaltire in tempo per affrontare il club con cui ha giocato (e segnato) in Serie A: indimenticabili le reti contro Juventus e Inter durante la gestione del tecnico Zenga nel 2008.

I CONVOCATI

PORTIERI

12 Matteo Pisseri

1 Guido Pulidori

DIFENSORI

4 Ramzi Aya

17 Joel Baraye

26 Luca Calapai

23 Simone Ciancio

28 Andrea Esposito

3 Dragan Lovric

8 Luigi Alberto Scaglia

CENTROCAMPISTI

6 Federico Angiulli

27 Marco Biagianti

21 Rosario Bucolo

16 Cristian Ezequiel Llama

10 Francesco Lodi

19 Kalifa Manneh

18 Giuseppe Rizzo

ATTACCANTI

7 Maks Barisic

14 Fran Brodic

11 Davis Curiale

9 Alessandro Marotta

20 Andrea Vassallo