Serie A: Cagliari-Torino 0-0

ROMA, 26 NOV - Cagliari e Torino 0-0, nel posticipo della 13/a giornata del campionato di calcio di Serie A. I due attesi bomber della partita, il rossoblù Pavoletti - che si è fatto male ed è stato sostituito dopo 62' - e il granata Belotti (c'è stato spazio anche per Zaza) sono rimasti a bocca asciutta. Senza il proprio allenatore Mazzarri, sostituito in panchina da Frustalupi, il Toro forse ha cercato di più la vittoria, ma non c'è stato nulla da fare al cospetto di un Cagliari robusto che in classifica aggancia il Genoa a 15 punti (è 13/o). Il Toro, seguito in trasferta dal presidente Urbano Cairo, è 11/o con 18 punti, gli stessi di Fiorentina e Atalanta.