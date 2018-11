F1: test 2019, attesa Leclerc in Ferrari

ROMA, 27 NOV - Piloti già in pista per i primi giri dei test per la F1 2019 sul circuito di Yas Marina a Abu Dhabi. Grande attesa per il giovanissimo monegasco Charles Leclerc alla guida della Ferrari, mentre il 39enne Kimi Raikkonen è già al volante della sua nuova Sauber Alfa Romeo. Al via nel circus edizione 2019 anche Robert Kubica, il polacco alla guida della Williams torna in F1 dopo 8 anni di assenza. Mentre c'è un altro esordiente pronto a scendere in pista, George Russel anche lui con la Williams. Dopo i primi giri un inconveniente alla Haas di Fittipaldi ha fermato le prove, poi riprese regolarmente dopo che la monoposto è stata portata fuori dalla pista. Finora il più veloce è stato il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, seguito dall'olandese della Red Bull Max Verstappen, poi dal messicano Sergio Perez sulla Force India e dal ferrarista Sebastian Vettel, poi andato in testacoda, toccando le barriere. Il tedesco è poi rientrato con la vettura ai box.