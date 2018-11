Australian PGA, al via anche Paratore

ROMA, 27 NOV - Dopo aver sfiorato il podio nella World Cup di golf a squadre (dove ha chiuso al 6/o posto al fianco di Andrea Pavan) Renato Paratore insegue il successo nell'Australian PGA Championship (29 nov - 2 dic), torneo organizzato in combinata tra European Tour e PGA Tour of Australasia. A Gold Coast, nel Queensland, il capitolino sarà l'unico azzurro a difendere il tricolore. In una gara che vedrà i tanti "aussie" sul green come possibili favoriti. Cameron Smith, vincitore nel 2017, proverà a concedere il bis sul percorso del RACV Royal Pines Resort (par 72). "Il mio obiettivo - ha dichiarato il 25enne di Brisbane - è quello di entrare presto nella Top 20 mondiale. I tornei major, WGC, sono eventi importanti per qualsiasi giocatore. Ma io cerco di comportarmi sempre allo stesso modo. Quindi anche questa settimana proverò a vincere".