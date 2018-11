Mick Schumacher in F2, 'non vedo l'ora'

ROMA, 27 NOV - Dopo la vittoria nel campionato europeo di F3, Mick Schumacher 'sale' di categoria e dalla prossima stagione correrà in F2. Lo annuncia la Prema Racing con cui il 19enne primogenito di Michael ha ottenuto quest'anno otto vittorie, sette pole e 14 podi che lo hanno portato a conquistare il titolo. Schumacher jr. fa parte del team dal 2016. "Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione in F2 -l parole di Schimacher jr. - un passo naturale nel mio percorso sportivo, e che mi consentirà di accrescere ulteriormente la mia esperienza. Per me, era molto chiaro entrare in Formula 2 con Prema".