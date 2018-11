Ancelotti,sorpresa se non passiamo turno

NAPOLI, 27 NOV - ''A questo punto della competizione se non passiamo il turno siamo dei coglioni''. Carlo Ancelotti in conferenza stampa non usa mezze misure alla vigilia della partita con la Stella Rossa di Belgrado. ''Credo - aggiunge il tecnico del Napoli - che certamente molti siano sorpresi dal fatto che stiamo competendo con squadre di altissimo rango e livello. Fino a questo punto siamo stati una sorpresa e lo saremmo ancor di più se non riuscissimo a passare il turno''.