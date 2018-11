MATERA - Con pazienza e sofferenza, il Catania torna a vincere fuori casa. E sono tre punti pesanti quelli del recupero del terzo turno che ha visto i rossazzurri lottare nel fango di Matera e riemergere con il gol di Vassallo che accorcia a meno cinque la distanza dalla vetta.

Il gol arriva alla fine del primo tempo in coincidenza con il pressing che il Catania esercita con maggior veemenza sulla trequarti dei materani. Aya sfiora il vantaggio (bravissimo Farroni a deviare) e poi chiede a ragione un rigore che l'arbitro incredibilmente non concede. Siamo a prologo del vantaggio, il diagonale di Vassallo è perfetto. Esultano i 26 sostenitori arrivati dalla città, ma anche dal Nord e persino dalla Germania.

Nella ripresa il Catania amministra e preme per arrivare al bis, il Matera si allunga e sul nuovo entrato Manneh, che mette subito in apnea la fase di non possesso avversaria, costringe Sepe al fallo e all'espulsione per il doppio giallo che subisce.

Nel finale è un tiro al bersaglio del Catania che vuole raddoppiare. Manneh e Marotta, soprattutto, non riescono a metterci la firma. All'ultimo istante il bis di Calapai dopo una grande discesa di Marotta.

Il tabellino

MATERA- CATANIA 0-2

MATERA (4-4-2): Farroni 7; Risaliti 5,5 (dal 41' s.t. Genovese s.v.), Stendardo 5,5, Auriletto 5,5, Sepe 4; Triarico 6 (dal 13' s.t. Garufi 6), Corso 5,5 (dall'11' s.t. Galdean 6), Bangu 6,5 (dal 31' s.t. Dammacco 6), Ricci 6; Orlando 5,5 (dal 13' s.t. Scaringella 6), Corado 5,5. A disp. Guarnone, Milizia, Genovese, Sgambati, Casiello, Elilai, Grieco, Lorefice. All. Imbimbo 6.

CATANIA (4-2-3-1): Pisseri 6; Ciancio 6, Aya 6,5, Esposito, Scaglia 6,5 (dal 29' s.t. Baraye 6); Rizzo 6,5, Bucolo 6,5 (dal 29' s.t. Biagianti 6); Barisic 6 (dal 15' s.t. Manneh 7), Lodi 6,5, Vassallo 7 (dal 47' s.t. Calapai 6,5); Curiale 6 (dal 15' s.t. Marotta 6,5). A disp. Pulidori, Lovric, Angiulli, Brodic, Llama, Manneh. All. Sottil 6,5.

ARBITRO: Bitonti di Bologna 4 (Palermo e Falco di Bari).

RETI: al 41' p.t. Vassallo, al 49' s.t. Calapai.

NOTE: spettatori 200 (26 i catanesi). Espulso Sepe al 23' s.t. per doppia ammonizione; ammoniti Barisic. Bangu, Vassallo, Corado. Angoli: 2-5