14 anni galera attentatore bus Dortmund

BERLINO, 27 NOV - E' stato condannato a 14 anni di prigione l'attentatore che fece scoppiare tre bombe davanti al bus della squadra del Borussia Dortmund, l'11 aprile 2017, prima del match di Champions contro il Monaco. A un anno e mezzo di distanza dal fatto, il 29enne Sergej W. è stato condannato per tentato omicidio di 28 persone. L'imputato si è difeso dicendo che non era sua intenzione uccidere ma solo spaventare i giocatori. Il procuratore generale, Carsten Dombert, ha però ribattuto dicendo che l'attentato è stato in ogni caso un tentativo di omicidio, e questo reato è punito nel codice penale con il carcere a vita. Un perito tecnico ha poi contestato le intenzioni dichiarate dall'imputato: "se io volessi soltanto spaventare qualcuno, eviterei di costruire questo tipo di bombe, con schegge che esplodono in aria", ha detto. Tutti i giocatori sono stati chiamati a testimoniare nel corso del procedimento giudiziario.