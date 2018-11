F1:Abu Dhabi,Vettel'non troppe sorprese'

ROMA, 27 NOV - "L'obiettivo di questo test è prima di tutto quello di farsi una prima idea delle nuove gomme, con le impressioni dell'ultimo weekend di gara ancora fresche nella nostra mente e la possibilità, quindi, di fare confronti''. E' la prima impressione di Sebastian Vettel dopo i test i primi test sulle gomme di Formula 1 in vista della stagione 2019: '' Purtroppo - spiega il pilota tedesco come riporta il sito media della Ferrari - oggi abbiamo perso del tempo riparando alcuni danni sulla vettura ai box, ma in generale non credo che ci siano state grandi sorprese, visto che questi pneumatici sembrano funzionare bene e in modo piuttosto simile a quelli che abbiamo utilizzato durante questa stagione. Ora vedremo come i nuovi regolamenti del 2019 andranno a influire sulla velocità di tutte le macchine e - aggiunge Vettel - come queste lavoreranno in combinazione con le gomme, a seconda anche della scelta di compound sulle varie piste".